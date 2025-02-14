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Politika

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aykut Karadağ  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oldu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak Komisyon Başkanvekili, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver Komisyon Sözcüsü, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da Katip Üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri, AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP'den Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Çorabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, DEM Parti'den Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, MHP'den Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Partiden Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve Yeni Yol Partisinden Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'dan oluştu.

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