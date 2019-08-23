Euro
6.37
Dolar
5.74
BIST 100
96,522.41
Altın
1,504.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de cuma gösterileri devam ediyor
logo
Politika

'Kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak zorundayız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Cinayetlerle gerçekten mücadele etmek istiyorsak kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak, kadının boşanma hakkını, kadın özgürlüğünü savunmak zorundayız." dedi.

Kemal Karadağ   | 23.08.2019
'Kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak zorundayız'

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olayı hatırlattı.

Bulut'un yanında bulunan kızının "Anne lütfen ölme" sözlerinin toplumun vicdanını yaraladığını dile getiren Gökçen, Emine Bulut cinayetinin bir kadın cinayeti olduğunu, ölmek istemeyen bir kadının feryadını, hayatı boyunca o anları unutmayacak çocuğun yalvarışını tüm Türkiye'nin izlediğini aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, şunları kaydetti:

"Bu feryat, bu çığlık sadece temmuz ayında öldürülen 31 kadının çığlığıydı. Emine Bulut cinayetini izlerken kadının boşanma hakkına engel olmaya çalışanları, 'Kadın cinayetleri abartılıyor' diyenleri, kadın cinayetlerini azaltan sözleşme ve kanunları ortadan kaldırmak isteyenleri aklınıza getirin. Cinayetlerle gerçekten mücadele etmek istiyorsak kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak, kadının boşanma hakkını, kadın özgürlüğünü savunmak zorundayız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki

Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki

Bakanlık Emine Bulut cinayeti için harekete geçti

Bakan Gül: Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tam

'Emine Bulut tüm kadınlarımızın ortak çığlığı oldu'

'Emine Bulut tüm kadınlarımızın ortak çığlığı oldu'
'Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır'

'Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır'
Çelik: 7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak

Çelik: 7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak