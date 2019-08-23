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Bakan Gül: Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tam

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." dedi.

Kemal Karadağ   | 23.08.2019
Bakan Gül: Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tam

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır."

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