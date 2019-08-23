AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım
AK Parti Sözcüsü Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.
Çelik, "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak." diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, uluslararası hukukun her maddesine uygundur." dedi.
#Canlı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.https://t.co/2e7PvLCI8O— AA Canlı (@AACanli) August 23, 2019
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