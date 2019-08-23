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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.

Barış Gündoğan   | 23.08.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi. 

Çelik, "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak." diye konuştu. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, uluslararası hukukun her maddesine uygundur." dedi. 

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