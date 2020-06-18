Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,921.00
Altın
1,720.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İYİ Parti'li Bahşi: Adaletin hakim olacağı her alanda barajların engellerin olması düşünülemez

İYİ Parti Antalya Milletvekili Bahşi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının kalkması önerisini desteklediğini belirterek "Adaletin hakim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez." dedi.

Tevfik Durul   | 18.06.2020
İYİ Parti'li Bahşi: Adaletin hakim olacağı her alanda barajların engellerin olması düşünülemez

TBMM

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Meclis'te dzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki yargı durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile insan haklarının, ancak kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı yönetim sistemlerinde mümkün olduğunu söyleyen Bahşi, "Yargıdan hep şikayet ettik. Ben de bir hukukçu ve geçmişte hakimlik yapmış biri olarak bu şikayetlere yakından şahidim." ifadesini kullandı.

Bahşi, adaleti, hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak gördüklerini belirterek bu denli önemli olan adaletin tesisinin ise her şey önce hakimlerin ve savcıların liyakatli ve hakkaniyetli olmasına bağlı olduğu değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de 2010 Anayasa değişikliği sonrası yaşananların Türk yargısını FETÖ'ye teslim ettiğini savunan Bahşi, yargının üzerine gölge düşürülmesine engel olunması gerektiğini kaydetti.

Bahşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının kalkması yönündeki çağrısına ilişkin soruya "Adaletin hakim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun önerisini destekleyen Bahşi, "Milletin Meclisinde temsil hakkı kazanmanın önündeki engeller kaldırılmadır." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi
Başkentte maske denetimi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü

Benzer haberler

İYİ Parti'li Bahşi: Adaletin hakim olacağı her alanda barajların engellerin olması düşünülemez

İYİ Parti'li Bahşi: Adaletin hakim olacağı her alanda barajların engellerin olması düşünülemez

HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Hiçbir sınav öğrencilerimizin hayatından daha kıymetli değil

CHP Grubu Meclis yönetimini belirlemek için yarın seçim yapacak

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir
TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu

TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de