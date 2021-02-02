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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer ve neyle karşılaşır demiyor." ifadelerini kullandı.

Fırat Taşdemir   | 02.02.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ek binasında düzenlenen İYİ Parti Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Burada açıklama yapan Akşener, Türkiye'de liyakate önem verilmediğini söyledi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer, ne düşünür ve neyle karşılaşır demiyor. 16 yaşındaki lise öğrencisinin bana sorduğu sorularla ruhunun yaşlandığını gördüm. 29 yaşında çalışan bir iş kadını, gelecek 5 yılına dair başarma imkanının olduğuna inanıyor ama Türkiye'de o başarıyı kayırmacılık nedeniyle yakalayamayacağına da inandığını gördüm. Bizim gibilerin bu konuda çok çalışması gerekiyor."

Partisinin gençlik kolları üyelerini kutlayan Akşener, gelecek yıl gençleri daha iyi yerlerde görmeyi umut ettiğini belirtti.

Akşener, daha sonra gençlik kollarının kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

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