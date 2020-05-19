Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin kültür hazineleri sahnelerinde 19-26 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Evde Bayram Konserleri kapsamında Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz “Marifetnağme” Türk Müziği Konseri düzenleniyor
logo
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener video konferansla gençlik kolları başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla video konferansla bir araya geldi.

Cemil Murat Budak   | 19.05.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener video konferansla gençlik kolları başkanlarıyla görüştü

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla video konferansla bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Akşener'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla genel merkezdeki makam odasında, partinin il gençlik kolları başkanlarıyla video konferansla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 778'e çıktı
Dünya Bankası 100 ülkeye Kovid-19 desteği sağladı
New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi
İtalya Başbakanı Conte: Bu kadar büyük bir küresel krize hazırlıklı değildik
İngiltere'de bakımevi işletmecileri Kovid-19 ölümlerinden dolayı hükümeti suçladı

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener video konferansla gençlik kolları başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener video konferansla gençlik kolları başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Darbeye teşebbüs edenler karşılarında milleti bulur

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Doğru yapılan işe evet bu doğrudur diyoruz

Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisinin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir

Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisinin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den parti liderlerine 'memleket masası'nda toplanma çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den parti liderlerine 'memleket masası'nda toplanma çağrısı