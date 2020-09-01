Euro
8.78
Dolar
7.38
BIST 100
1,085.19
Altın
1,967.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulunuyor. Ankara’nın Nallıhan İlçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kütahya'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Muharrem Cin   | 01.09.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kütahya'da esnafı ziyaret etti Fotoğraf: Alibey Aydın/AA

Kütahya

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerinde iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Kütahya kent merkezindeki bir çay bahçesinde partililerle buluşan Akşener, burada yaptığı konuşmada, vatandaşla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ziyaretleri sırasında vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gerçek gündeminde durmamız lazım.' dedik. Esnafa ilk defa biz dikkati çektik. İlçeleri gezmeye başladık. İlçeler küçük olduğu için köylüyle, çiftçiyle, tencere kaynatamayan kadınla da işsiz gençle de karşılaştık. Bunları anlatmaya, konuşmaya başladık ve çok hayırlı bir mesele oldu.

Kendimize aşırı dikkat ederek tekrar Anadolu’yu dolaşmaya başladık. Ama bu defa bir şey yaptık. O da AK Parti’nin ve ortaklarının yüzde 70’lere varan oy aldığı ilçelerimizden başladık. Nevşehir’e, Kırıkkale’ye, Çorum’a, Aksaray’a gittik. Bugün Kütahya’dayız. İstanbul’da Üsküdar’a, Pendik’e gittik ve Bilecik’e gideceğim."

Ziyaretlerin ardından partisinin Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk ve Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, Akşener'e hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artış yavaşladı
Kovid-19'da iyileşen hasta sayısı 245 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı
ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kütahya'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kütahya'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener muharrem ayı iftarına katıldı

Bakan Kasapoğlu: 98 yıl önceki ruhla tarihimizin en büyük zaferlerinden birini kutluyoruz

'Türk milleti 30 Ağustos günü Türk tarihine yeni bir zafer armağan etti'

'Türk milleti 30 Ağustos günü Türk tarihine yeni bir zafer armağan etti'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Türk firmalarına yatırım daveti

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Türk firmalarına yatırım daveti