İtalya Başbakanı Draghi'in sözlerine büyük tepki
İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine siyasiler büyük tepki gösterdi.
Ankara
İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri büyük tepki çekti.
- Bakan Çavuşoğlu: Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.
İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zâtın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 8, 2021
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin hadsiz ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 8, 2021
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın." ifadesini kullandı.
İtalya’nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “diktatör” diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 8, 2021
Altun, sosyal medya hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın."
Adalet Bakanı Gül: Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.
Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın!— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 8, 2021
Bakan Gül, Twitter'daki paylaşımında, "Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın." ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş: Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadesini kullandı.
İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 8, 2021
Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz!
Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.
Kurtulmuş, Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz. Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar
Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.
İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 8, 2021
Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşıladıklarını bildiren Çelik, şunları kaydetti:
"AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.