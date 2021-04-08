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Politika

İtalya Başbakanı Draghi'in sözlerine büyük tepki

İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine siyasiler büyük tepki gösterdi.

08.04.2021
İtalya Başbakanı Draghi'in sözlerine büyük tepki Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Ankara

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri büyük tepki çekti.

TBMM Başkanı Şentop: Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin hadsiz ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın."

Adalet Bakanı Gül: Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Bakan Gül, Twitter'daki paylaşımında, "Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş: Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz. Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."

AK Parti Sözcüsü Çelik:  Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşıladıklarını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz."

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