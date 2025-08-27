Dolar
Politika

İletişim Başkanı Duran ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran ve AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Ekip  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
İletişim Başkanı Duran ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

"Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür." açıklamasında bulunan Duran, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşıdığını belirtti.

On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçların dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlendiğini vurgulayan Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu'nun, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına bir yenisini eklediğini belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır. Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu, 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Netanyahu'nun adı, tarihin utanç sayfalarına kara bir leke olarak kazınacaktır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katıldığı bir programda 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamaların, hiçbir tarihi ve hukuki gerçekle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail'in, Gazze'de ve Filistin'de işlediği vahşi katliamların üzerini örtmek için Türk tarihini karalamaya kalkışması, asla kabul edilemeyecek bir ahlaksızlıktır. Türk tarihinin hiçbir döneminde 'soykırım' lekesi bulunmamaktadır. Türkiye'nin tarihi meselelerinin siyonizmin kirli hesaplarına alet edilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

Katliamcı İsrail'i yalan ve iftira kurtarmayacak, tüm insanlığın gözleri önünde soykırım suçunu işleyen cani Netanyahu'nun adı, tarihin utanç sayfalarına kara bir leke olarak kazınacaktır."

