Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." ifadesini kullandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

Ankara

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."

