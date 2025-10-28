AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." ifadesini kullandı.
Ankara
Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."
