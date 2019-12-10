Euro
6.44
Dolar
5.80
BIST 100
108,011.50
Altın
1,464.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, Parc des Princes Stadı'nda antrenman yapıyor
logo
Politika

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Orhan Pamuk'a yönelik değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir." dedi.

Enes Kaplan   | 10.12.2019
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Orhan Pamuk'a yönelik değil

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki, "Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir." şeklindeki ifadelerin, Orhan Pamuk'a yönelik olmadığını bildirdi.

Altun, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki ifadelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren ikiyüzlülüğe vurgu yapmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Orhan Pamuk'a yönelik değil

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Orhan Pamuk'a yönelik değil

Ahıska Sürgünü tanıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşuyor

Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı