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Politika

İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Serdar Açıl,Tanju Özkaya   | 29.01.2021
İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Ankara

İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, partisinin grup toplantısında vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçunu işlediği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının yanı sıra bazı valilerin de söz konusu ifade nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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