İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, partisinin grup toplantısında vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçunu işlediği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığının yanı sıra bazı valilerin de söz konusu ifade nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.