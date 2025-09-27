Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,010.50
BTC/USDT
109,285.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Politika

Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisi CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini bildirdi.

Süleyman Elcin  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Antalya

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 seçimlerinde CHP'nin inançlı kadroları, ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteğini bir araya getirerek, yüzde 55 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini belirtti.

Bu başarının hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlçe başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım.' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz.' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik."

Yıldırım, tek gündemlerinin Aksu'ya hizmet olduğunu ve hiçbir gücün kendilerini ilçeye hizmetten alıkoymayacağını belirtti.

Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu'ya hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mavi vatan"a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
Polen taneleri ve endemik bitkiler faili meçhul suçların aydınlatılmasında kullanılıyor
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da törenlerle kutlandı

Benzer haberler

Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP ve bazı muhalefet partilerine tepki

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarını tamamladı

YSK, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemini reddetti

YSK, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemini reddetti
CHP, iki yılda 4'üncü kurultayını düzenleyecek

CHP, iki yılda 4'üncü kurultayını düzenleyecek
Ankara İl Seçim Kurulundan CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebine ilişkin karar

Ankara İl Seçim Kurulundan CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebine ilişkin karar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet