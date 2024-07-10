Dolar
32.87
Euro
35.58
Altın
2,372.20
ETH/USDT
3,103.30
BTC/USDT
57,584.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Şehit Aileleri ile bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şu anda terör örgütü PKK'ya katılım ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şu anda terör örgütü PKK'ya katılım ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi. Katılım ve terör eylemiyle ilgili gelinen sayılar, 22 yıldan beri gelinen nokta, bu işin artık bitme noktasında olduğunu söylüyor." dedi.

Gazi Nogay  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şu anda terör örgütü PKK'ya katılım ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi Fotoğraf: Cem Genco/AA

TBMM

Ali Yerlikaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda (KEFEK), Bakanlığının kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirme sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'li bazı milletvekillerinin, özellikle Doğu illerinde kadına şiddet ve başka konularda kolluk kuvvetlerinin de suça karıştığı iddialarına tepki gösteren Yerlikaya, "Kadına şiddet ve söylemekten dahi imtina edeceğim daha kabul edilemez saldırıları yapanın üzerindeki kıyafete hiç bakmıyoruz. Biz suçluyu tasvip etmiyoruz, bu iğrenç bir şey. Üstündeki elbise, üniforma ya da ne olursa olsun kimden geldiğine bakmıyor, böyle bir ithamı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan canının mukaddes olduğunu, bu alanda kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bilin ki şu anda huzur ve güven ortamında bu çalışmalarımızı yapabiliyorsak, Türkiye'de huzur ve güven ortamında nefes alabiliyorsak, evimize gidebiliyorsak, çocuklarımızın huzur ortamında eğitim ve öğretimini görebildiğini düşünebiliyorsanız bu, benim kahraman kolluk güçlerim sayesindedir. Bu arkadaşlar şehit olma pahasına cansiparane çalışıyor. Bunlar içerisinde fiili, söylemi, konusu suç olan varsa disiplin kurullarında, değil meslekten memuriyetten men ettiğimiz bir küme de var." diye konuştu.

"22 yıldan beri gelinen nokta, bitme noktasında olduğunu söylüyor"

Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın eleman temin etme konusundaki çalışmalarına dikkati çekerek, örgütün, yöredeki kız çocuklarına yönelik istismarının da konuşulması gerektiğini vurguladı.

Örgüte katılımın bitme noktasına geldiğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şu anda Allah'a şükürler olsun ki ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi. Katılım ve terör eylemiyle ilgili gelinen sayılar, 22 yıldan beri gelinen nokta, bu işin artık bitme noktasında olduğunu söylüyor. Ülke dışında; Irak'ta, Suriye'de de Allah'ın izniyle hükümetimiz döneminde göreceksiniz 'teröristan' adacıkları kurdurmamak gibi bir niyetimiz, hedefimiz devlet olarak var. Bunu da sizlerle beraber başaracağız."

İçişleri Bakanlığının en temel görevlerinin önlemek ve yakalamak olduğunu dile getiren Yerlikaya, yılbaşından bugüne kadar yapılan çalışmalarla hırsızlık olaylarında Türkiye geneli ortalamasının yüzde 46,5 düşürüldüğünü, olayların aydınlatılması oranının da yüzde 75'e çıkarıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü aile yapısının Türkiye'de olduğunu, bunun da birçok kötülük ve suç türlerine karşı daha dirençli hale gelinmesini sağladığını ifade etti. Yerlikaya, "Bunlardan bir tanesi uyuşturucu. Kullanımı açısından dünyada rakam olarak en düşük ilk 10'dayız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya, Aksaray ve Giresun'da sağanak etkili oldu
İletişim Başkanlığından, ABD’de "Belirsizlik Çağında NATO İçin Sınamalar ve Fırsatlar" yuvarlak masa toplantısı
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şu anda terör örgütü PKK'ya katılım ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şu anda terör örgütü PKK'ya katılım ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kayseri'deki olaylar sonrası provokatif eylemlerde 474 kişi gözaltına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet