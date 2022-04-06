Dolar
14.74
Euro
16.08
Altın
1,925.02
ETH/USDT
3,202.40
BTC/USDT
43,664.00
BIST 100
2,316.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İçişleri Bakanı Soylu 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'un işgalinde Fransızlar tarafından tutuklanarak sürgün edilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatını işleyen "Polis Cemil Efendi" belgeselini izledi.

Sefa Şahin   | 06.04.2022
İçişleri Bakanı Soylu 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimine katıldı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki "Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" belgeseli gösterimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan belgeselde, İstanbul'un işgalinde halkın canını ve namusunu korumak için mücadele veren ve Fransızlar tarafından tutuklanarak Fransız Guyanası'na gönderilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatı anlatıldı.

Belgeselin izlenilmesinin ardından yazar ve yönetmen Servet Aydemir, Mehmet Cemil Efendi'nin fotoğrafının bulunduğu tabloyu Soylu'ya hediye etti. Bakan Soylu, Türk polisinin bu ülkenin "nazar boncuğu" olduğunu söyledi.

Programa, çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu ilk sahurunu polis ve bekçilerle yaptı

AA'nın '20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni tamamlayan gazeteciler sertifikalarını aldı

İçişleri Bakanı Soylu: Eğer küresel güçlerin belirlediği izden gitseydik, Ukrayna'nın süreciyle karşı karşıya kalırdık

İçişleri Bakanı Soylu: Eğer küresel güçlerin belirlediği izden gitseydik, Ukrayna'nın süreciyle karşı karşıya kalırdık
Bakan Soylu: Türkiye afet bölgesi. Beslenme, barınma, haberleşme ve iletişim bütün çalışma gruplarımız buna hazır

Bakan Soylu: Türkiye afet bölgesi. Beslenme, barınma, haberleşme ve iletişim bütün çalışma gruplarımız buna hazır
İçişleri Bakanı Soylu: Savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz

İçişleri Bakanı Soylu: Savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz