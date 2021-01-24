Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bazı kent meydanları ve caddelerindeki son durum - Edirne, Selimiye Meydanı Milli Savunma Bakanı Akar, Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme yaptı.
logo
Politika

İçişleri Bakanı Soylu HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu, "Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez." açıklamasında bulundu.

Muhammed Boztepe   | 24.01.2021
İçişleri Bakanı Soylu HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asıldığını gösteren video paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"23 Ocak 2021 gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen ebe Gürkaş: Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti
Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor
1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

Soylu: Hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Odatv'den tazminat kazandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Odatv'den tazminat kazandı
İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Etiyopya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine önem veriyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Etiyopya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine önem veriyoruz