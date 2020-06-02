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Politika

HDP'li Ömer Öcalan Şanlıurfalı fıstık üreticilerine destek istedi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, kentte dolu yağışı nedeniyle zarar gören Antep fıstığı üreticilerine destek verilmesini istedi.

Ertuğrul Subaşı   | 02.06.2020
HDP'li Ömer Öcalan Şanlıurfalı fıstık üreticilerine destek istedi

TBMM

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da, Antep fıstığı üretiminin yüzde 70'inin yapıldığını belirtti.

Birkaç hafta önce bölgede dolunun ağaçlara zarar verdiğini, onlarca köyün bundan etkilendiğini ifade eden Öcalan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Tarım Müdürlüğünce hasar tespiti yapılıp halkın zararının karşılanması gerektiğini söyledi.

Öcalan, bir fıstık ağacının 15-20 yıl sonra ürün vermeye başladığını, bu ağacın bir yıl ürün verdiğini, bir yıl vermediğini anlattı.

Fıstık üreticisinin zor durumda olduğunu savunan Öcalan, Viranşehir ve Ceylanpınar'da soğan üreten çiftçinin de ürününü satacak tüccar bulamadığını, tarlada satılamayan soğanın pazarda 3-5 kat fiyata alıcı bulduğunu iddia etti. Öcalan, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenilmesi talebinde bulundu.

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