Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti.

Abdullah Yasin Güler   | 18.07.2020
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Ankara

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti.

Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım."

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 22, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor
ABD Başkanı Trump ulusal çapta maske takma zorunluluğunu onaylamayacağını bildirdi
Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını engelledi

Benzer haberler

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP, Mensur Işık hakkında "kesin ihraç" talebiyle soruşturma başlattı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Vatandaş iş ve aş istiyor, bunlar Ayasofya'yı gösteriyor

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı
Gaziantep'te aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı
HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar terör soruşturmasında gözaltına alındı

HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar terör soruşturmasında gözaltına alındı