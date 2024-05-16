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Politika

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Türkiye çok yakın işbirliği yaptığımız stratejik ortaklığımız olan bir ülke

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, "Türkiye çok yakın işbirliği yaptığımız stratejik ortaklığımız olan bir ülke. Bu ortaklığı da çok önemsiyoruz, büyük takdirle karşılıyoruz." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer, Can Efesoy  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Türkiye çok yakın işbirliği yaptığımız stratejik ortaklığımız olan bir ülke Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Kobakhidze, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gürcistan Başbakanı olarak ilk defa Türkiye'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kobakhidze, "Türkiye çok yakın işbirliği yaptığımız stratejik ortaklığımız olan bir ülke. Bu ortaklığı da çok önemsiyoruz, büyük takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu yineleyerek, "Sadece Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in gerçek lideri olan, Türkiye'nin milli çıkarlarını, Türk halkının milli çıkarlarını kararlılıkla savunan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek benim için ayrı, özel bir onurdur. Liderliğiniz her birimiz için bir örnektir." diye konuştu.

Dün Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik düzenlenen saldırıya değinen Kobakhidze, saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kobakhidze, görüşmede çok çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu, ikili, çok taraflı işbirliğinin ve ilişkileri en üst seviyede tutma konusunun ele alındığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan'a ziyarette bulunacağına dair söz verdiğini aktaran Kobakhidze şunları kaydetti:

"Gürcistan için toprak bütünlüğümüzün ve egemenliğimizin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli. Şunu vurgulamak isterim. Gerçekten Gürcistan'a ve Gürcistan'ın milli çıkarlarına Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği destekten dolayı çok memnunuz, kendisine teşekkür ediyoruz."

Kobakhidze, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi olduğunu hatırlatarak, görüşmede Gürcistan'ın geleceğe yönelik planları bağlamında, aynı zamanda bölgesel gelişmelerin ve karşı karşıya kalınan sınamalarda ortak ne yapılabileceğinin istişare edildiğini söyledi.

Başbakan Kobakhidze, "Biz, her zaman Kafkaslarda ülkelerin barışçıl bir şekilde beraber yaşamasını destekliyoruz. Barışa, yapıcı işbirliğine de her zaman destekte bulunmak istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması gerçekten çok önemli bir gelişme çünkü bu sayede bu iki ülkenin de gerçek bir barış anlaşmasına ulaşacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bölgesel çatışmalar ele alındı

Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştüklerini, savaşın bölgenin barış altyapısına ve mimarisine karşı tehdit oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşı için çözüme kavuşturma konusunda gösterdiği çabaları ele aldıklarını belirten Kobakhidze, Erdoğan ile Gürcistan'daki bazı gelişmeleri paylaştığını kaydetti.

Kobakhidze, uluslararası toplumun desteğiyle, müzakereler yapılarak Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinden yana olduklarını vurguladı.

"Türkiye, Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı"

Ticaret ve ekonomi gibi pek çok alanda ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kobakhidze, "Türkiye, Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı ve bu ilişkiyi, ortaklığı daha da derinleştirmeyi ele aldık." dedi.

Kobakhidze, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ortaklığın derinleştirilmesinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağı değerlendirmesinde bulunarak, ticaretin barış ve istikrar için ön koşul olduğunu ve ticaret aracılığıyla kalkınmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üç taraflı işbirliğinin önemine değinen Kobakhidze, "Karşılıklı saygı, ülkelerin kendi çıkarlarının ve menfaatlerinin korunması, üç ülkenin bölgede işbirliği yapması gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

Eğitim, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği

Kobakhidze, iki ülkeyi ve halklarını birbirine bağlayan farklı stratejik projeleri ele aldıklarına işaret ederek, stratejik ortaklığın geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Eğitim, savunma ve güvenlik gibi farklı işbirliği alanlarını görüştüklerini kaydeden Kobakhidze, her işbirliği alanının çok değer taşıdığını, işbirliğinin her iki ülkenin de yararına olduğunu ifade etti.

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