Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Hep beraber büyüyen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlere çağrıda bulunarak, "Bütün gençlere söylüyoruz, bu abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareketli olalım ve derslerimize iyi çalışalım. Hep beraber büyüyen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim." dedi.
Gaziantep
Gaziantep'te bu yıl Ahmet Mukdat Ziylan anısına düzenlenen 4. Gazi Oyunları ile Kamil Ocak Spor Salonu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin ve sporun yüzyılı olacağını ve spora yönelik yatırımların artarak süreceğini söyledi.
Kamil Ocak Spor Salonu'nun basketbol ve voleybol başta olmak üzere birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yapacağını belirten Bak, "Bu tesis çok kısa sürede tamamlandı ve harika bir atmosfere sahip. Böyle bir büyüğümüzün isminin yaşatılması çok kıymetli. 4. Gazi Oyunları’nın düzenlenmesine destek veren Ziylan ailesine ve Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında önemli dereceler elde ettiğini anımsatan Bak, şunları kaydetti:
"2025 yılında A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalya kazandı. Voleybol Kadın Milli Takımı'mız dünya ikincisi oldu. Tekvando Kadın Milli Takımı'mız dünya şampiyonluğuna ulaştı. Halterde Furkan Özbek dünya şampiyonu oldu. Pek çok branşta sporcularımız ülkemize madalyalar kazandırdı."
Obezite uyarısı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bütün gençlere söylüyoruz, bu abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareketli olalım ve derslerimize iyi çalışalım. Hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte büyük Türkiye için çalışmaya devam edelim. Gençler, siz bizim geleceğimizsiniz, Türkiye Yüzyılı'nın işaretisiniz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Gaziantep'in spor alanında da gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'i, eğitim, spor ve bilim şehri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ziylan Grup adına konuşan eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de çocukların spora yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilmesinin önemine vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından Kamil Ocak Spor Salonu'nun açılış kurdelesi kesildi, 4. Gazi Oyunları için de açılış meşalesi yakıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Gaziantep'in Kurtuluş Günü" programına katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu belirterek, bunun için güçlü olmak gerektiğini söyledi.
Bakan Bak, Gaziantep'in Kurtuluş Günü dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun destansı bir mücadele olduğunu aktaran Bak, şu ifadelere yer verdi:
"Bu ülkenin çocuklarına destansı mücadeleyi anlatmak gerekiyor. Destansı kahramanları, gençlerimizin bilmesi gerekiyor. Bizim tarihimiz hep destanlarla dolu, tarihimizle gurur duymalıyız. Buradaki direniş Kurtuluş Savaşı'nın fişeğini yakmış, bir milletin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş. Bir şehrin nasıl bir mücadele ortaya koyduğunu göstermiş. Aynı şeyi günümüzde de Gazze'de yaşıyoruz. Gazze'nin direnişini tüm dünya gördü. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya bunu anlattık. Türk milleti her zaman mazlumun yanındadır, zalimin karşısındadır. Bunu yapmak için güçlü olmak gerekiyor. Bugün savunma sanayisindeki yatırımlar, kendi İHA ve SİHA'sını yapan dünyada 3-4 ülkeden biri olan bir Türkiye var. Kendi gemisini, uçağını, füzesini ve bütün yatırımlarını yapan savunma sanayisinde güçlü bir Türkiye var."
Bakan Bak, Gaziantep'in kavuştuğu yatırımlarla spor şehri olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise Türkiye üzerine senaryo yazanların 100 yıl önce büyük bir hüsrana uğradığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu hüsranın kahramanları milli mücadele kahramanlarıdır. Türkiye gerek bulunduğu konum itibariyle gerekse 3 kıta 7 iklime asırlardır sürmüş olduğu egemenlik, adalet sebebiyle her zaman birilerinin hedefi olmuştur. Türkiye bu anlamda 100 yıl geçse de birilerinin planı olmuştur ama unuttukları bir şey var ve onu hatırlatan güçlü bir millet güçlü bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti asla ama asla Türkiye üzerine oynanan oyunları karşılıksız bırakmamıştır. Türkiye üzerinde oyun oynanacak bir ülke değildir. Biz birliğimizi, beraberliğimizi vatanımızı, bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı kıyamete kadar koruyacağız."
Törende, Gaziantep'e değer katanlara plaket verildi.
Programa Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.