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Politika

Eski Başbakan Tansu Çiller: Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her bildiri darbeler mezarlığına mahkumdur

Eski Başbakan Tansu Çiller, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her gece yarısı bildirisi, darbeler mezarlığına mahkumdur." ifadesini kullandı.

Andaç Hongur   | 04.04.2021
Eski Başbakan Tansu Çiller: Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her bildiri darbeler mezarlığına mahkumdur Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Istanbul

Eski Başbakan Tansu Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ve 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sonrasında Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını belirtti.

Çiller, şunları kaydetti:

"Artık darbe iklimi çağrışımları milletin sinesine çarpar, parçalanır. Milletimizin iradesine dayalı demokrasimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve ilelebet yaşaması için vazgeçilmezimizdir. Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her gece yarısı bildirisi darbeler mezarlığına mahkumdur. Milletimizin ve gençlerimizin geleceğinde tek doğru yol, milli iradenin üstünlüğüne dayalı, evrensel değerlerle donatılmış demokrasimizdir."

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

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