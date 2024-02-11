Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu'nun, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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