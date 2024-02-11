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Politika

Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu'nun, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ömer Olcay  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu vefat etti

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



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