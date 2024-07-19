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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
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Politika

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Gazi Nogay  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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