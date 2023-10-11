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Politika

Emine Erdoğan'dan Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evleri sitelerinin hayırlı olmasını dileyerek paylaşımda bulundu.

Utku Şimşek  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Emine Erdoğan'dan Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evlerine ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evleri sitelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Yürekten inanıyorum ki bu merkezler aile sıcaklığından yoksun evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşmaları için vesile kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından medeniyetlerin buluşma noktası şehirlerde ihya ve inşa çalışmaları için büyük bir seferberlik yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evleri sitelerinin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Asrın felaketiyle büyük bir travma yaşayan devlet korumasındaki çocuklarımız, burada güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam edecekler. Yürekten inanıyorum ki bu merkezler aile sıcaklığından yoksun evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşmaları için vesile kaynağı olacak. Koruyucu anne ve babalarının kanatları altında hayata daha güçlü hazırlanacaklar. Türkiye'nin umudu olan çocuklarımızın geleceği için emek veren devlet kurumlarımıza ve tüm hayırseverlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."

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