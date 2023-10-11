Emine Erdoğan'dan Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evlerine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evleri sitelerinin hayırlı olmasını dileyerek paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evleri sitelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Yürekten inanıyorum ki bu merkezler aile sıcaklığından yoksun evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşmaları için vesile kaynağı olacak." ifadesini kullandı.
6 Şubat depremlerinin ardından medeniyetlerin buluşma noktası şehirlerimizde ihya ve inşa çalışmaları için büyük bir seferberlik yürütülüyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 11, 2023
Bu kapsamda, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü gibi anlamlı bir günde, Gönül Elçileri projemiz kapsamında Hatay ve Adıyaman’da temelleri… pic.twitter.com/OKqalc7Tpq
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından medeniyetlerin buluşma noktası şehirlerde ihya ve inşa çalışmaları için büyük bir seferberlik yürütüldüğünü belirtti.
Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evleri sitelerinin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:
"Asrın felaketiyle büyük bir travma yaşayan devlet korumasındaki çocuklarımız, burada güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam edecekler. Yürekten inanıyorum ki bu merkezler aile sıcaklığından yoksun evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşmaları için vesile kaynağı olacak. Koruyucu anne ve babalarının kanatları altında hayata daha güçlü hazırlanacaklar. Türkiye'nin umudu olan çocuklarımızın geleceği için emek veren devlet kurumlarımıza ve tüm hayırseverlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.