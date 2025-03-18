Emine Erdoğan: Katil İsrail Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın bir kez daha insanlık vicdanını sarsan bir trajediye tanıklık ettiğini belirtti.
Dünya, bir kez daha insanlık vicdanını sarsan bir trajediye tanıklık ediyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 18, 2025
Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor.
Filistin halkı yıllardır işgale, zorbalığa ve adaletsizliğe direniyor. Ama onların çığlığı, menfaat…
Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor. Filistin halkı yıllardır işgale, zorbalığa ve adaletsizliğe direniyor. Ama onların çığlığı, menfaat hesapları içinde boğulan dünyada duymazdan geliniyor. Suçlular sadece suçu işleyenler değil, masum canların hayattan koparılmasına sessiz kalanlardır. Filistin, tüm insanlığın vicdan testidir. Zira bugün 'dur' demezsek, yarın adalet diye bir şey kalmayacak. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlara dayanma gücü diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.