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Politika

Emine Erdoğan: AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor

Emine Erdoğan, milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti'nin 22 yıldır hizmet üretme, kalkınma ve ilerlemenin öncülüğünü üstlendiğini ifade etti.

Burcu Çalık Göçümlü  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Emine Erdoğan: AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Emine Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıya ilişkin fotoğraflara paylaşımında yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye Yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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