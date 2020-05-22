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Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Ramazan Bayramı mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Ramazan Bayramı mesajında, "Belki aramıza mesafeler girdi, belki dilediğimizde sevdiklerimize ulaşamadık ama yüreğimizde yaşattığımız güzel hasletlerimiz, hiçbir saldırı karşısında eksilmedi, yok olmadı." dedi.

Barış Gündoğan   | 22.05.2020
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle binlerce yıllık alışkanlıkların ve geleneklerin bir kenara bırakılmak zorunda kalındığını belirtti.

Önder Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Belki aramıza mesafeler girdi, belki dilediğimizde sevdiklerimize ulaşamadık ama yüreğimizde yaşattığımız güzel hasletlerimiz, hiçbir saldırı karşısında eksilmedi, yok olmadı. Bugünler de elbet geçecek, kurallı yaşamayı gerçekleştirebildiğimiz ölçüde normal yaşamımıza daha kısa sürede dönebileceğiz. Bu nedenlerle buruk geçen mübarek ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini, inananlara hayırlar getirmesini diliyor, yurttaşlarımızın Ramazan Bayram'ını yürekten kutluyorum."

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