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Politika

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmasına ilişkin "İlişkilerimizde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Can Efesoy  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmasına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında 16-17 Nisan'da Atina'da düzenlenecek "Okyanuslarımız Konferansı" sırasında biri Ege Denizi’nde, diğeri İyon Denizi’nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.

Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz."

Avrupa Birliği (AB) dahil üçüncü taraflara, "Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine" alet olmaması konusunda ikazda bulunulan açıklamada, uluslararası deniz hukukunun, kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğinin altı çizilerek, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğu vurgulandı.

"Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu Deniz Parklarının, Ege Denizi'nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı belirtildi.

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