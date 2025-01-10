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Politika

Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlarda ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan yangınlardaki can kayıpları dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.

Büşranur Keskinkılıç  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlarda ölenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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