Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlarda ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan yangınlardaki can kayıpları dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.