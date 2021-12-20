Dolar
16.61
Euro
18.68
Altın
1,798.09
ETH/USDT
3,916.60
BTC/USDT
46,636.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfunuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Behlül Çetinkaya   | 20.12.2021
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rai adıyla da bilinen tayfunun yol açtığı afet nedeniyle en az 169 kişi hayatını kaybederken kayıp olduğu belirtilen en az 50 kişi aranıyor.

Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği, 300 köyün de tahliye edildiği kaydedilirken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti
Türkiye'de 16 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 806 bin 302'ye çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 169'a yükseldi

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi

Rai Tayfunu hızla Filipinler'e doğru yaklaşıyor

Rai Tayfunu hızla Filipinler'e doğru yaklaşıyor