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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

Can Efesoy  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ayrı ayrı görüştüğü duyuruldu.

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