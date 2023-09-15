Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının sürdürülebilir olması mümkün değil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir." dedi,
Ankara
Bakan Fidan, "Orta Doğu’da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.
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