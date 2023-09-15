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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının sürdürülebilir olması mümkün değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir." dedi,

Muhammet Tarhan  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının sürdürülebilir olması mümkün değil

Ankara

Bakan Fidan, "Orta Doğu’da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

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