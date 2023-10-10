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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile görüştü

Ankara

Bakanlık, X sosyal medya hesabından Fidan ile Jilani görüşmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştüğü belirtildi.

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