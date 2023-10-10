Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlık, X sosyal medya hesabından Fidan ile Jilani görüşmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Bakanımız @HakanFidan, #Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani’yle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (#EİT) 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında #Şuşa’da bir görüşme gerçekleştirdi.🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/3WbRLvWNwv— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 10, 2023
Paylaşımda Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.