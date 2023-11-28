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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da görüştü.

Tuğba Altun  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.

Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.

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