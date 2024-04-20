Dışişleri Bakanı Fidan: Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Ankara
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Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali Batı'nın Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir." dedi.
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#Canlı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/hvvJg7L75j— AA Canlı (@AACanli) April 20, 2024