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Antalya'da 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin basın toplantısı düzenleniyor. Ankara’da şiddetli rüzgarın etkisiyle Bahçelievler semtinde bir ağaç devrildi.
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Büşranur Koca  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır

Ankara

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali Batı'nın Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir." dedi.

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