Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: İran-İsrail gerginliğinin yayılma ihtimali var
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, “(İran-İsrail gerilimi) Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var.” ifadelerini kullandı.
Ankara
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "(İran-İsrail gerilimi) Son olaylar uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdı." dedi.
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