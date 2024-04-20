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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: İran-İsrail gerginliğinin yayılma ihtimali var

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, “(İran-İsrail gerilimi) Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var.” ifadelerini kullandı.

Ekip  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: İran-İsrail gerginliğinin yayılma ihtimali var

Ankara

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "(İran-İsrail gerilimi) Son olaylar uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdı." dedi.

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