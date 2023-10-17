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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati tarafından kabul edildi.

Tuğba Altun  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanı'mız Hakan Fidan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle Beyrut'ta görüştü." ifadesi kullanıldı.

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