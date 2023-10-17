Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati tarafından kabul edildi.
Ankara
- Bakan Fidan: (İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir
Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanı'mız Hakan Fidan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle Beyrut'ta görüştü." ifadesi kullanıldı.
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Bakanımız @HakanFidan, #Lübnan Başbakanı Najib Mikati’yle #Beyrut’ta görüştü.🇹🇷🇱🇧 pic.twitter.com/Aq2ziBYGRa— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 17, 2023