Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, çalışma ziyaretinde bulunduğu Lizbon'da Rangel ile görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
