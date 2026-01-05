Dışişleri Bakanı Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, çalışma ziyaretinde bulunduğu Lizbon'da Rangel ile görüştü.
