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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala’yı Ankara'da ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara’da ağırladı.

Gökhan Çeliker  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala’yı Ankara'da ağırladı Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara’da ağırladı." ifadelerine yer verildi.

Fidan ayrıca, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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