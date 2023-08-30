Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala’yı Ankara'da ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara’da ağırladı.
Ankara
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Bakanımız @HakanFidan, #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala’yı #Ankara’da ağırladı.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/MdwycIC9z3— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 30, 2023
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara’da ağırladı." ifadelerine yer verildi.
Fidan ayrıca, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.