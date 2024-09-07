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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova'da Türk Temsil Heyeti ve Demokratik Türk Partisini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'da Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ve Kosova Demokratik Türk Partisini (KDTP) ziyaret etti.

Tuğba Altun  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova'da Türk Temsil Heyeti ve Demokratik Türk Partisini ziyaret etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Kosova'nın Prizren kentinde Sultan Murad Kışlası'ndaki Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Fidan ayrıca, KDTP'yi ziyaret ederek Parti Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

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