Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova'da Türk Temsil Heyeti ve Demokratik Türk Partisini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'da Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ve Kosova Demokratik Türk Partisini (KDTP) ziyaret etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Kosova'nın Prizren kentinde Sultan Murad Kışlası'ndaki Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.
Bakanımız @HakanFidan, Prizren’de Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Merkezinde KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile görüştü. 🇹🇷🇽🇰 pic.twitter.com/PEJitFtLFv— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 6, 2024
Fidan ayrıca, KDTP'yi ziyaret ederek Parti Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.