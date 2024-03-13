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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ikili ilişkiler ve Gazze konusunda telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda konuştu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular da ele alındı.

Fidan, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin, açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladığına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

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