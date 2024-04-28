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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınırken, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

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