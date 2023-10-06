Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı ve Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer'i kabul etti.
Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.