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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.

Can Efesoy  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı ve Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer'i kabul etti.

Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de bir araya geldi.

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