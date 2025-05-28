Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Ankara
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü yürekten kutluyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten ziyaret ettiğimiz Laçın'da, Azerbaycan bayrağının vatanın her karış toprağında özgürce dalgalandığını görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Can Azerbaycan’ın Müstakillik Günü’nü yürekten kutluyorum.— Hakan Fidan (@HakanFidan) May 28, 2025
Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten ziyaret ettiğimiz Laçın’da, Azerbaycan bayrağının vatanın her karış toprağında özgürce dalgalandığını görmekten gurur duyuyoruz.
İstiklal mücadelesinde şehit olan kahramanlarımızı…
Fidan ayrıca, ülkenin İstiklal mücadelesinde şehit olanları rahmetle, gazileri de minnetle andı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.