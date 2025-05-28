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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Gökhan Çeliker  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Ankara

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü yürekten kutluyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten ziyaret ettiğimiz Laçın'da, Azerbaycan bayrağının vatanın her karış toprağında özgürce dalgalandığını görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fidan ayrıca, ülkenin İstiklal mücadelesinde şehit olanları rahmetle, gazileri de minnetle andı.

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