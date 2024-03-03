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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Forum, diplomaside küresel bir marka ve fikir platformu olarak prestijini her geçen yıl artırmaktadır." dedi.

Can Efesoy  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirdi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişinin ağırlandığı ADF'nin tamamlandığını belirterek, "Bölgesel sahiplenme anlayışıyla, küresel sorunlara dönük farklı yaklaşımların ve tecrübelerin paylaşıldığı, farklı dünya tahayyüllerinin dile getirildiği Forum, diplomaside küresel bir marka ve fikir platformu olarak prestijini her geçen yıl artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Katılımcılara teşekkür eden Fidan, ADF 2024'ün düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarını kutladı.

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