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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirtti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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