Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çekya'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.
Bakanımız @HakanFidan, Prag’da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/GLOoKg1KcY— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 30, 2024
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.
Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelerle alakalı görüşleri aktarılırken, Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi ittifakı ilgilendiren konular da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.