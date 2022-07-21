Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dohuk'taki saldırıya ilişkin, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da." şeklinde konuştu.
Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin F16 satışında olası Yunanistan şartına ilişkin, "Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.