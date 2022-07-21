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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dohuk'taki saldırıya ilişkin, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır." dedi.

Ekip   | 21.07.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da." şeklinde konuştu.

Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin F16 satışında olası Yunanistan şartına ilişkin, "Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

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