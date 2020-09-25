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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki

Bakan Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye karşıtı sözlerine tepki göstererek, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesiesas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir." dedi.

Şerife Çetin   | 25.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek için Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere yönelik mesaj paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz."

Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermişti.

Buna karşılık Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz." ifadelerini kullanmıştı.



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